Um homem de 26 anos foi detido pela PJ de Setúbal por ter assaltado com arma de fogo, e com auxílio de um cúmplice ainda por identificar, duas pessoas com quem se encontrou numa estação de comboios para lhes comprar um telemóvel.



O crime ocorreu a 3 de março, junto da estação da Fertagus de Foros de Amora, Seixal. A dupla roubou a uma mulher e a um amigo 1150 euros e uma pulseira em ouro. Ficou sujeito a apresentações bissemanais.

