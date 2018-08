Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por atear fogos à própria habitação

Homem é suspeito de já ter ateado seis fogos na própria casa desde o início do ano.

Por João Mira Godinho | 08:22

Já por diversas vezes que o homem, de 58 anos, tinha ateado chamas à própria casa, em Olhão. Na sequência de mais uma tentativa para provocar um incêndio, na noite de 31 de julho, detido pela Polícia Judiciária.



As queixas dos vizinhos relativas ao homem eram constantes. Tanto pelos fogos que provocava como pelas injúrias e ofensas que dizia e até danos que fazia em viaturas e noutras casas. A juntar a tudo isso, a falta de higiene em torno e no interior da casa, onde acumulava lixo . Em janeiro deste ano, depois de já se ter envolvido em agressões com um vizinho, o homem ateou, mais uma vez, fogo à própria casa. Fugiu do local mas acabou apanhado pela PSP. Já no início de julho, voltou a atear chamas à habitação, foi identificado pela Polícia, que decidiu fazer um relatório dos vários crimes que já tinha registados relativos ao homem.



No passado dia 31 de julho, ateou "por ignição direta, um incêndio em várias matérias altamente combustíveis que possui [no quintal] da residência, fugindo do local em seguida", refere a Diretoria do Sul da PJ.



"Só a pronta intervenção dos populares e dos bombeiros impediu que as chamas se propagassem para as habitações contíguas, pondo, contudo, em perigo os bens patrimoniais e a vida dos outros residentes", acrescenta a PJ, que ontem anunciou a captura.



Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, "este ano foi já a sexta vez que os bombeiros de Olhão foram chamados para apagar os incêndios, por ele provocados, nos anexos da própria residência".



PORMENORES

Cadastro

Segundo a Polícia Judiciária, o homem, desempregado, tem já "antecedentes criminais por furto e roubo". Em dezembro, atirou uma telha contra um vizinho, atingindo-o numa perna.



Liberdade

Quando o homem foi apanhado pela PSP, após o incêndio de janeiro, o caso foi remetido para o Ministério Público e para o delegado de saúde. O homem, no entanto, ficou em liberdade.



Relatório

Quando identificou o homem, no início de julho, a PSP elaborou um relatório sobre os diversos crimes do homem, que enviou para a Segurança Social, ao delegado de saúde e para tribunal.