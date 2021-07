Detido por aterrorizar os pais em Lousada

Um homem, de 29 anos, foi detido pela GNR, em Lousada, por insultar e ameaçar os pais de morte, no concelho de Lousada.



No âmbito de uma investigação por violência doméstica, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel apurou que o suspeito, conhecido como sendo uma pessoa agressiva, insultava reiteradamente os seus pais, ambos de 64 anos, colocando em causa as suas honras e reputações pessoais.





Para além das ofensas verbais, o agressor, com o escalar da violência, causava medo e aterrorizava as vítimas, chegando a partir diversos bens, exibindo ainda objetos como forma de intimidação e ameaças de morte. Acabou detido.Presente ao Tribunal de Penafiel, ficou proibido de permanecer ou frequentar a residência das vítimas, de as contactar por qualquer forma ou meio, sem autorização do tribunal.