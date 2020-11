Pai detido por espancar filho de dois anos com murros, palmadas e um cinto na Costa da Caparica

A GNR de Almada (Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas), anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 45 anos, acusado de violência doméstica por espancar o filho, um menino de dois anos, com murros, palmadas e com um cinto, na Costa da Caparica.

A detenção ocorreu esta quarta-feira, mas só agora foi comunicada. A investigação, que decorria há três meses, apurou que as agressões aconteceram num fim de semana em que a criança estava à responsabilidade do suspeito, separado da mãe da criança. Após a violência, o menino teve que ser tratado no Hospital Garcia de Orta, em Almada.





Ao que o CM apurou, a criança está à guarda da mãe mas, nesse fim de semana, tinha ido passar uns dias com o pai.

O detido já tem antecedentes criminais por furto de veículo e falsificação de documentos. Ainda esta quinta-feira é presente ao Tribunal Judicial de Almada para conhecer as medidas de coação.