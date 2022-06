Detido por fornecer caçadeira a gang para matar jovem em Camarate, Loures

A Polícia Judiciária, através da secção de homicídios da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, fez mais uma detenção (a quinta), no processo que investiga o homicídio de Marcelo, um jovem de 16 anos que foi morto com disparo de caçadeira na noite de 19 de Fevereiro de 2022, em Fetais, Camarate, Loures.

O suspeito, sabe o CM, terá fornecido a arma de caça que os quatro autores materiais do crime usaram para fazer pelo menos dois disparos a partir de um carro em andamento. Não esteve, no entanto, presente no local do crime.

Os chumbos viriam a atingir Marcelo na barriga, com o jovem a vir a falecer no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Tal como o CM noticiou na quinta-feira, os homicidas pretendiam alvejar o jovem que caminhava ao lado de Marcelo, e escapou ileso. Os homicidas, integrantes de um gang com membros da zona da Ameixoeira, Lisboa, e de Odivelas, procuravam vingança pelo esfaqueamento de um jovem, cerca de uma semana antes, em Loures, e cuja autoria imputavam ao gang ‘K26’, dos Fetais, do qual faziam parte a vítima e o amigo.

Presentes a tribunal na comarca de Loures, os quatro suspeitos da autoria material do crime ficaram em prisão preventiva. Já o quinto detido, que terá fornecido a arma, ficou com apresentações bissemanais às autoridades policiais na área de residência.