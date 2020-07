Detido por furto em hospitais portugueses foi caçado em Itália

A PJ do Norte, com mandado emitido pelo DIAP de Lisboa, foi a Itália deter um colombiano, de 57 anos, suspeito de integrar uma célula de um gang transnacional, responsável por furtos em hospitais portugueses.Com esta detenção, o processo conta já com três arguidos. Os crimes em causa são associação criminosa, branqueamento e furto qualificado. As primeiras referências à ação do gang surgiram em 2013. Seis anos depois, existiam inúmeros processos abertos.Os criminosos furtavam diverso equipamento hospitalar , de valor elevado, depois revendido na América do Sul. Os proveitos económicos são de milhões de euros.