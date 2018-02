Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por perseguição em Gondomar

Suspeito, investigado por violência doméstica, estava na posse de uma pistola 6,35mm.

08:55

A GNR deteve um homem de 40 anos, na segunda-feira, em Fânzeres, no concelho de Gondomar, por posse ilegal de arma de fogo.



O suspeito, investigado por violência doméstica, estava na posse de uma pistola 6,35mm.



As buscas na habitação do homem resultaram de uma denúncia da ex-namorada do suspeito, de 47 anos, que se queixou de ameaças verbais e perseguição, desde que terminou a relação com o companheiro.



A investigação da GNR teve início no mês de agosto.