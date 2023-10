Só que o arguido queria que iniciassem uma relação amorosa e pressionou-o para se encontrarem presencialmente. Sentindo-se encurralada, a vítima passou a ter ataques de pânico, tendo dado entrada várias vezes numa urgência hospitalar.



O menor tinha apenas 13 anos quando, no final de 2021, conheceu o homem, de 34, que lhe foi apresentado por um primo de ambos. Começaram a seguir-se no Instagram, e de conversas normais o ‘novo amigo’ passou para conversas de cariz sexual gay. Pediu fotos ao menor e aquele mandou-lhe.Só que o arguido queria que iniciassem uma relação amorosa e pressionou-o para se encontrarem presencialmente. Sentindo-se encurralada, a vítima passou a ter ataques de pânico, tendo dado entrada várias vezes numa urgência hospitalar.

Vítima de várias crises emocionais, o menor foi encaminhado por professores para a unidade de apoio psicológico da escola que frequenta, em Lousada. Acabou por contar o horror que vivia às mãos do agressor - que ainda é familiar do seu pai.



O caso foi comunicado ao Ministério Público e à PJ do Porto, que desencadeou uma investigação que levou agora à detenção do suspeito por abuso sexual de criança e pornografia de menores.