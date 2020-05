Detido por roubo a grávida há um ano em Leiria

O terceiro homem envolvido no roubo a uma mulher grávida, há um ano, em Leiria, foi detido pela PJ de Leiria e está desde ontem em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. Os outros dois foram apanhados em dezembro e um deles está em prisão preventiva.

Os três assaltantes entraram em casa da vítima, de 19 anos, e ataram-lhe os pulsos e as pernas com uma corda, usaram fita-cola para a amordaçar e agrediram-na com o punho de uma foice, com o objetivo de lhe roubarem sete mil euros. A vítima estava grávida de quatro meses e ficou com lesões na cara, lábio e numa mão.