Jovem ladrão do metro de Lisboa detido pela PSP

Um jovem de 21 anos foi detido, na segunda-feira, pela PSP por ser suspeito da prática de nove crimes de roubo por esticão, praticados no interior do Metropolitano de Lisboa, encontrando-se já em prisão preventiva.

Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou que a detenção surgiu após uma investigação que decorreu durante duas semanas, que levou as autoridades a concluírem que o detido seria responsável por um aumento anormal de roubos por esticão na rede do metro.

O suspeito percorria as composições do metro, onde selecionava as vítimas, maioritariamente mulheres, aproveitando a abstração destas por estarem a manusear os seus telemóveis, e quando soava o aviso do fecho de portas com um forte esticão levava os seus aparelhos.

Na segunda-feira, os polícias sinalizaram um numero anormal de roubos, ocorridos no espaço temporal de cerca uma hora, todos no interior do metro de Lisboa, pelo que de imediato encetaram diligências no sentido de localizar o suspeito, acabando por o deter no Largo de São Domingos, em Lisboa.