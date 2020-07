Detido por tentar atropelar ex-companheiro e filha menor em Albufeira

A GNR deteve um homem de 52 anos que agrediu,ameaçou e tentou atropelar o ex-companheiro, de 44 anos, e a filha deste, menor de idade, em Albufeira.

Segundo a GNR de Faro, foi dado cumprimento a um mandado de detenção no âmbito de um processo de violência doméstica. Ao que as autoridades apuraram, o detido marcou um encontro com o ‘ex’ e provocou um acidente ao chocar frontalmente com o carro deste, quando tentava atropela-lo à frente da filha.

O homem já tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime. Detido esta quinta-feira, foi presente ao Tribunal de Portimão, ficando sujeito às medidas de coação de proibição de contacto e afastamento do local de trabalho e residência da vítima, controlado através de pulseira eletrónica.