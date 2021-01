Detido por tentar matar vizinho em Terras de Bouro

Foi detido esta terça-feira, pela Polícia Judiciária de Braga, o emigrante de 45 anos que, na segunda-feira à noite, agrediu a soco, pontapé e à sacholada um vizinho, de 61. Tentou depois matá-lo, disparando várias vezes uma arma de fogo, em S. Mateus da Ribeira, concelho de Terras de Bouro.



A vítima ainda tentou reagir, desferindo uma sacholada no agressor, mas acabou por ser manietado e atacado de novo. Após as agressões, o agora detido partiu os vidros da carrinha da vítima. Ainda foi a casa e regressou já munido com uma pistola, que disparou seis vezes. É esta quarta-feira presente a um juiz.



