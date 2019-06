Detido por tráfico de droga em Chaves fica em prisão preventiva

Um homem de 54 anos detido pela GNR, no concelho de Chaves, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.O Comando Territorial de Vila Real da GNR informou esta sexta-feira que a detenção ocorreu na quinta-feira e que a investigação ao caso decorreu durante seis meses.Os militares realizaram uma busca domiciliária à residência do suspeito e apreenderam 354 doses de heroína, três telemóveis, uma balança digital de precisão, um veículo, um canivete, uma pistola de pressão de ar, 215 euros e 50 francos suíços e vários objetos utilizados na preparação, doseamento e embalagem do produto estupefaciente.O detido foi presente ao Tribunal de Chaves, que lhe aplicou a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.