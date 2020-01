Detido por violar e roubar jovem de 18 anos em Lisboa

Um jovem de 20 anos foi detido pela PJ, em Lisboa, por fortes indícios da prática de crimes de violação, roubo e tentativa de coação.



De acordo com um comunicado da PJ, os factos remontam a 10 de novembro de 2019. O suspeito vitimou uma jovem estudante de 18 anos.





"O autor, para a consumação do crime, intimidou com uma arma branca a vítima, tendo-lhe provocado, para além do abuso sexual físico, um grave distúrbio psicológico", pode ler-se no documento oficial.O jovem já estava referenciado pela prática de vários crimes de roubo, perpetrados com recurso a arma branca.Foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.