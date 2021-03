Detido por violência doméstica em casamento de 15 anos

Um homem de 43 anos foi detido na quarta-feira, em Vila Nova de Gaia, por agredir e injuriar a companheira com quem estava casado há 15 anos.O suspeito isolava socialmente a vítima de 43 anos, controlando os seus contactos telefónicos, e impediu-a de manter contacto com familiares.A escalada de episódios de violência física levaram os militares da GNR à detenção do suspeito. No mesmo dia, um homem de 34 anos, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi detido por ameaças e injúrias à ex-companheira de 26 anos.