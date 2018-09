Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido professor de dança suspeito de abusos sexuais a alunos em Valongo

Detenção do suspeito foi feita na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.

16:17

Um professor de dança que dava aulas na zona de Valongo, distrito do Porto, foi detido por suspeitas da prática reiterada de crimes de abuso sexual de menores dependentes, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária do Porto.



Em comunicado, a diretoria do Norte da Polícia Judiciária explica que a detenção ocorreu após a realização de várias diligências, designadamente de "buscas domiciliárias", tendo sido possível "recolher elementos indiciários" do envolvimento do professor de dança, de 40 anos, na prática de agressões sexuais.



O suspeito de cometer os abusos sexuais aos alunos em locais frequentados pelo agora detido e pelas vítimas, em Valongo, foi "suspenso do exercício da atividade profissional" e está obrigado a "apresentação periódica no posto policial da área de residência", após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.



A identificação e detenção do suspeito foi feita na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.