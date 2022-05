O homem conhecido como 'rei do catalisadores' foi detido esta quarta-feira, depois de uma perseguição em contramão na VCI, no Porto.Depois de roubar um catalisador, o homem foi detetado pela PSP, e tentou fugir a alta velocidade, tendo entrado em contramão numa das principais vias da cidade invicta.O detido acabou por chocar contra um carro, e saiu do viatura com a namorada, tentando ainda fugir a pé.O homem era suspeito de vários furtos de catalisadores no Porto e estava a ser procurado pelas autoridades.