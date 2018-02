Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido responsável por fazer assaltos vestido de Pai Natal em Santo Tirso

Homem de 50 anos está envolvido em quatro furtos.

17:25

A PSP deteve na terça-feira um homem que terá estado envolvido em quatro assaltos, um deles numa gasolineira em Santo Tirso, que roubou trajado de Pai Natal, anunciou o Comando Metropolitano do Porto daquela força policial.



A detenção do homem de 50 anos ocorreu durante uma operação que incluiu buscas domiciliárias e onde foram apreendidos artigos que terão sido usados nos roubos, entre eles um fato de Pai Natal.



"O detido é suspeito da prática reiterada de diversos ilícitos criminais, nomeadamente roubo com recurso a arma branca", refere a PSP que apreendeu também "outro material relacionado com os crimes".



O homem é presente a tribunal esta quarta-feira.