Detido segurança que disparou arma e agrediu cliente com soqueira em discoteca de Coimbra

Um segurança, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Coimbra por disparar uma arma de fogo no interior da discoteca onde trabalhava e ter agredido um cliente com uma soqueira.O caso ocorreu na madrugada de 13 de outubro de 2019 quando um cliente forçou a entrada no estabelecimento perto da hora de encerramento. O segurança agrediu-o com "múltiplos socos, parte dos quais com recurso a uma soqueira". Com a vítima caída no chão, fez um disparo na direção do tecto, apontando-lhe de seguida a arma.