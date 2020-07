Detido segurança que espancou cliente com soqueira e disparou para o teto em discoteca de Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um segurança de 37 anos por agredir um cliente numa discoteca no centro de Coimbra e por disparar para o ar no interior da mesma.Segundo o comunicado da PJ, o homem terá "agredido com violência um cliente daquele espaço diversão noturna, que procurou entrar no estabelecimento, perto da hora de encerramento, inflingindo-lhe múltiplos socos, parte dos quais com recurso a uma soqueira".Depois, o segurança terá pegado numa arma de fogo e efetuado um disparo na direção do teto com um "aglomerado" de clientes no interior da discoteca. O homem apontou a arma ao cliente coagindo-o a abandonar o local.O detido não tem antecedentes criminais e foi presente a primeiro interrogatório judicial onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais às autoridades, proibição de contacto com a vítima e inibição de acesso a armas de fogo.