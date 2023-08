Detido suspeito da autoria de três fogos na freguesia de Fátima

Um homem de 30 anos foi detido por ser suspeito da autoria de três incêndios florestais ocorridos na semana passada, na freguesia de Fátima, concelho de Ourém, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e em estreita colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Fátima, recolheu elementos de prova que determinaram a detenção, fora de flagrante delito, do autor de três incêndios florestais ocorridos nos dias 24 e 25, nas imediações da localidade de Casal Farto, freguesia de Fátima.

A PJ esclareceu que o suspeito ateou os incêndios com recurso a chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo.