Detido suspeito de abusar sexualmente da enteada menor em Gondomar

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 49 anos, suspeito de abusar sexualmente da sua enteada menor, em Gondomar, no distrito do Porto, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.Em comunicado, a PJ refere que, durante o mês de setembro, o suspeito terá praticado "vários atos de natureza sexual" com a menor, de 12 anos, que denunciou a situação."Os abusos eram praticados na residência de ambos, local onde o agressor sujeitava também a criança, sua enteada, a visualizar vídeos de cariz pornográfico", acrescenta a PJ.O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.