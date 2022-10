Detido suspeito de abusar sexualmente de dois irmão em parque infantil

Um homem, de 56 anos, foi detido por suspeita de abusar sexualmente de dois irmãos, de 3 e 8 anos, num parque infantil do Porto, durante o mês de julho deste ano.



A Polícia Judiciária (PJ) avança em comunicado que as vítimas encontravam-se sozinhas no parque, próximo da sua casa, e por serem filhos de pais estrangeiros e não dominarem a língua portuguesa " submeteram-se à situação abusiva, que mais tarde relataram aos progenitores".





O homem foi detido, presente a primeiro interrogatório judicial e está agora em prisão preventiva.