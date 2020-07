Detido suspeito de abuso sexual a duas crianças em Mesão Frio

Um homem de 66 anos foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de abuso sexual a duas crianças em Mesão Frio, anunciou a força policial.

Em comunicado, a PJ de Vila Real explicou que "os factos ocorreram no período compreendido entre 2016 e 2019", numa residência em Mesão Frio, no distrito de Vila Real. As vítimas seriam "duas crianças com 10 e 12 de anos de idade", acrescenta.

O suspeito, de 66 anos e carpinteiro de profissão, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Vila Real "pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças".

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, acrescenta a nota.