Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de abuso sexual de duas crianças em Gaia

Homem de 36 anos foi identificado pela Polícia Judiciária.

15:00

Um homem de 36 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária por suspeita de crime de abuso sexual de crianças, em Vila Nova de Gaia, no Porto.



O suspeito terá praticado diferentes atos sexuais com duas menores, com quem mantinha uma relação próxima.



O detido vai ser presente a interrogatório para serem aplicadas as medidas de coação adequadas.