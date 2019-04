Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de agredir a namorada de 24 anos em Foz Côa

Homem ficou sujeito às medidas de coação de "proibição de contacto e de se aproximar da vítima e do filho menor".

16:26

Um homem de 33 anos foi detido na quarta-feira, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, por suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a namorada, 24 anos, informou esta sexta-feira a GNR.



Em comunicado de imprensa, a GNR indica que o detido, após ter sido presente no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Foz Côa, ficou sujeito às medidas de coação de "proibição de contacto e de se aproximar da vítima e do filho menor" e que vai ser sujeitar a um "tratamento" devido à dependência do álcool.



A detenção da GNR surge na sequência de uma investigação policial, que decorria há um mês, e onde aquela polícia "apurou" que o indivíduo "exercia violência física e psicológica" à namorada.