Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de atear dois incêndios "no espaço de minutos" em Ponte da Barca

Incêndios só não tomaram proporções mais gravosas devido "à pronta intervenção" dos Bombeiros.

15:13

A Polícia Judiciária deteve um homem de 50 anos suspeito de ter ateado na sexta-feira, "no espaço de minutos", dois incêndios florestais em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, revelou esta segunda-feira aquela autoridade.



De acordo com um comunicado da PJ de Braga, um juiz de instrução criminal determinou já que o suspeito terá de se apresentar diariamente num posto policial e sujeitar-se a "tratamento relativo à sua adição alcoólica".



A investigação do caso, adianta a polícia, permitiu concluir que o suspeito usou um isqueiro para atear "dois incêndios, distantes um do outro uns 400 metros, pegando fogo a vegetação, cujas chamas se propagaram à mata".



Segundo a PJ, os incêndios só não tomaram proporções mais gravosas devido "à pronta intervenção" dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca.