Detido suspeito de atear fogo no Bairro do Alvito

Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de ter ateado um fogo que colocou em risco o Parque Florestal de Monsanto, várias construções e habitações no Bairro do Alvito no passado fim de semana.



De acordo com um comunicado da PJ, "só a pronta atuação dos bombeiros, que combateram e debelaram o fogo com celeridade, evitou que o mesmo se propagasse ainda mais, tendo, no entanto, ardido cerca de 20 000 m2 de arvoredo e mato, bem como algumas barracas devolutas".





Depois de perícias feitas no local do incêndio, as autoridades recolheram "evidentes indícios da prática do incêndio florestal pelo arguido"."O presumível autor é, igualmente, suspeito do cometimento de outro incêndio, ocorrido na mesma zona, o qual atingiu uma edificação de madeira e colocou, também, em risco a mancha florestal", avança o comunicado.O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial. Ficou sujeito à medida de coação de apresentações periódicas.