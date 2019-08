Detido suspeito de atropelar duas pessoas após três dias em fuga

A PJ do Porto deteve o suspeito de ter atropelado dois homens, na segunda-feira, após uma discussão sobre a raça do cão que aquele levava, na Madalena, Vila Nova de Gaia.O mecânico, de 33 anos, já com antecedentes por roubo e falsificação de documentos, foi apanhado junto a casa - próxima da moradia das vítimas – à qual se terá dirigido para ir buscar alguns pertences. Suspeito de duas tentativas de homicídio, foi presente a juiz e libertado.Tem de se apresentar todos os dias na PSP, ficou impedido de contactar as vítimas e proibido de adquirir ou usar armas.O mecânico atropelou um homem e o enteado deste, de 15 anos, após ter discutido e saído do local para ir buscar o carro. As vitimas sofreram ferimentos ligeiros