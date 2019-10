A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve um homem de 32 anos suspeito da tentativa de homicídio do sobrinho de cinco anos, no passado mês de julho em Ovar.De acordo com um comunicado da PJ enviado às redações, "sem motivação específica aparente" o indivíduo disparou uma pistola "de ar comprimido" contra a face da criança. O menino foi transportado de urgência para o hospital.Após o crime, o homem fugiu para a Suíça com a arma do crime, levando com ele a arma usada na agressão, regressou, entretanto, a território nacional, tendo sido agora detido no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.O suspeito vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação, entendidas como adequadas.