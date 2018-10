Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de burlar pessoas "vulneráveis" em parques de estacionamento

Homem vendia os produtos a "preços muito reduzidos", dizendo às pessoas "que só tinham de pagar o IVA".

18:12

A PSP de Leiria deteve em flagrante delito um jovem de 22 anos suspeito de burlar pessoas "vulneráveis" em parques de estacionamento de grandes superfícies comerciais da cidade, disse à Lusa o comissário Bruno Soares.



"Nos parques de estacionamento de grandes superfícies selecionava as vítimas, em função da sua vulnerabilidade. Dizia que era funcionário de determinada loja e fazia a oferta de eletrodomésticos, perfumes, conjuntos de facas ou material informático", revelou Bruno Soares, ao referir que o suspeito era "bem falante" e tinha "boa apresentação".



O comissário acrescentou que o homem vendia os produtos a "preços muito reduzidos", dizendo às pessoas "que só tinham de pagar o IVA".



Estas situações levaram algumas pessoas a "fazerem levantamentos de dinheiro em caixas de multibanco" e em troca "recebiam uma caixa de televisor, por exemplo, sem nada ou com algo lá dentro para fazer peso" ou detetavam "artigos cujo valor era bem diferente".



Bruno Soares afirmou que, "pelo menos, nove pessoas foram vítimas deste 'modus operandi'", número de queixas apresentadas na PSP.



Depois da investigação, a PSP deteve o jovem em "flagrante delito" na posse de "alguns dos objetos usados, como perfumes, conjuntos de facas e dois PDA".



Em comunicado, a PSP informou que no sábado, pelas 12h05, a PSP deteve um jovem "pela prática do crime de burla".



"Ao ter conhecimento da prática de vários ilícitos de burla, efetuados nos parques de estacionamento de grandes superfícies comerciais, nesta cidade, esta polícia efetuou várias diligências que levaram à interceção em flagrante delito do suspeito", lê-se na nota.



Ao detido foram apreendidos vários produtos "que supostamente vendia ao preço do IVA, uma viatura ligeira de passageiros e a quantia monetária de 425,02 euros, dos quais 400 euros haviam sido levantados momentos antes da conta de uma lesada", acrescenta a nota de imprensa.



Na busca à viatura do suspeito foi ainda apreendido haxixe, "em quantidade suficiente para a confeção de cinco doses individuais".