Detido suspeito de disparar contra homem na via pública em Valpaços

Um empresário da construção civil foi detido pela suspeita de ter efetuado um disparo contra um outro homem na via pública, em Valpaços, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem de 48 anos por estar "fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado" naquele concelho do distrito transmontano.

Os factos, segundo aquela polícia, ocorreram na segunda-feira, na via pública, quando o "arguido efetuou um disparo com uma arma de fogo curta que atingiu a vítima no rosto", um homem com 46 anos.

O detido, um empresário da construção civil, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.