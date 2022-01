Detido suspeito de esfaquear e agredir jovem de 21 anos no dia de aniversário

A Polícia Judiciária identificou e deteve, esta segunda-feira, um jovem de 25 anos por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada.

Os factos ocorreram no passado dia 14 de janeiro, nas imediações de um café em Pedrouços, na Maia. A agressão com uma arma branca aconteceu no dia de aniversário da vítima e foi presenciada por outras pessoas.

O autor terá aguardado durante vários minutos pela chegada ao local da vítima, um jovem de 21 anos, vindo a desferir-lhe murros e facadas que lhe causaram ferimentos de extrema gravidade.



A vítima foi levada pelos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, com o apoio do INEM, para o Hospital de São João, no Porto, onde foi operada de urgência. Já o agressor abandonou o local depois do ataque.



Na origem das violentas agressões terão estado razões passionais.





O detido é desempregado e tem antecedentes relacionados com tráfico de drogas e crimes contra o património. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.