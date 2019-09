Detido suspeito de esfaquear jovem e roubar a namorada em Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos suspeito de esfaquear um jovem e roubar a namorada deste na via pública, em Santa Maria da Feira, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na madrugada de domingo, após o casal de namorados ter saído de um estabelecimento de diversão noturna.De acordo com a Judiciária, o suspeito, que estava munido de uma arma branca, esfaqueou o elemento masculino na zona do tórax, aproveitando ainda o momento para agredir a namorada deste e subtrair-lhe a carteira, colocando-se em fuga."Não obstante a fuga encetada, graças à pronta intervenção da PSP local e à excelente articulação desta força policial com a equipa da Policia Judiciária encarregue da investigação, foi possível consolidar os elementos de prova necessários e proceder à detenção do agressor poucas horas após a ocorrência", refere a mesma nota.O agressor foi detido fora de flagrante delito pela autoria material dos crimes de roubo e homicídio na forma tentada.Depois de ter sido assistido no local, a vítima foi transportada para o Hospital de Vila Nova de Gaia, onde se encontra internada, não correndo risco de vida.