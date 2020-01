Detido suspeito de esfaquear jovem numa zona de bares junto à Universidade do Minho

Em comunicado, a Polícia Judiciária prendeu o agressor, de nacionalidade brasileira,na zona da Grande Lisboa.



"O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e encontra-se agora em prisão preventiva, a aguardar os ulteriores termos do processo", pode ler-se.



Um homem de 20 anos foi detido por suspeita de homicídio qualificado de um jovem, na forma tentada, na esplanada de um dos bares existentes nas imediações da Universidade do Minho.O crime remonta a 30 de novembro de 2019, quando um homem, com cerca de 20 anos, sofreu, pelo menos, dois golpes na zona do tórax e da mão.