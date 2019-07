Detido em Espanha suspeito de tentativa de homicídio de dois GNR em Coimbra

patrulha da GNR se deslocava para uma operação de fiscalização de trânsito programada, quando foi surpreendido por um condutor que não respeitou a ordem de paragem e acabou por fugir. Mais à frente, inverteu a marcha e, quando estava a cruzar-se com o carro-patrulha, fez pelo menos dois disparos na direção da viatura.



Um dos militares foi atingido com um projétil, que ficou alojado no maxilar. O outro GNR ficou ferido após ter sido atingido por estilhaços dos vidros partidos.



A PJ, em colaboração e cooperação com o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha, anunciou esta sexta-feira a detenção e identificação do suspeito dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de dois Militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra. O crime ocorreu no passado dia 15 de junho na zona de Cernache, em Coimbra.O detido de 42 anos é português e tem antecedentes criminais "relacionados com criminalidade especialmente violenta, quer em Portugal quer em Espanha", avança o comunicado da PJ, enviado às redações.O suspeito foi localizado, interpelado e detido, no dia 28 de junho, por elementos da Brigada de Investigação de Homicídios de Sevilha, do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha.Recorde-se que o