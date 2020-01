A PJ deteve este sábado o suspeito de matar uma cabeleireira à pancada durante um assalto na baixa de Faro.Maria de Fátima Nascimento tinha 68 anos e foi encontrada sem vida a 29 de novembro de 2019 com marcas de agressão no corpo, no interior do cabeleireriro que explorava na rua do Montepio.

O suspeito é desempregado e tem 43 anos. Será esta segunda-feira presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

