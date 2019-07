Um homem, com cerca de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta segunda-feira por ser suspeito do homicídio qualificado, com uma arma de fogo, de um outro homem em Vila Nova de Foz Côa.



O crime ocorreu no passado dia 05 de julho.





De acordo com um comunicado da PJ, "a vítima foi um outro homem, com a idade de 39 anos, surpreendido pelo ora detido na sua própria residência e aí atingido mortalmente com um disparo, que lhe causou morte imediata".O mesmo documento enviado à Comunicação Social refere que "o crime terá ocorrido por motivos torpes, na sequência da dissolução de um casamento, envolvendo uma filha menor da vítima com apenas treze anos de idade".O suspeito foi presente às autoridades judiciárias, para realização de primeiro interrogatório.O homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.