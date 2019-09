Detido suspeito de rapto num stand de automóveis em Santo Tirso

Um homem, de 47 anos, foi detido pela GNR no passado dia 20 de setembro pelo crime de rapto na localidade de Vila das Aves, Santo Tirso.



De acordo com um comunicado da GNR, as autoridades foram alertadas para a ocorrência "de um rapto num stand de automóveis, em que o suspeito estava na posse de uma arma de fogo".





O suspeito do crime entrou no espaço comercial "para cobrar uma alegada dívida". O homem levava consigo uma arma de fogo e ameaçou de morte duas pessoas que se encontravam no interior do stand, "privando-as de abandonar o local até que a dívida fosse paga"."Após serem realizadas algumas diligências, os militares acederam ao local em segurança, efetuando a detenção do suspeito e a apreensão da arma de fogo", avança o comunicado.O caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.O detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

"Esta ação contou ainda com o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso", termina o comunicado.