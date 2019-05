Detido suspeito de roubo e tráfico de obras de arte sacra em Viana do Castelo

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária esta quinta-feira à tarde em Viana do Castelo, por ser suspeito de ter roubado obras de arte sacra na Igreja de São Salvador de Bravães, no Lugar do Mosteiro, em Ponte da Barca.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária de Braga, o roubo aconteceu no mês de março, na noite do dia 14 para o dia 15.





Da igreja foram roubadas "oito peças de arte sacra e uma caldeira em latão dourado", indica o comunicado. As peças furtadas estão avaliadas em milhares de euros.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.