Detido suspeito de tentar matar amigo em Paredes de Coura

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 64 anos suspeito de atacar um amigo, em Paredes de Coura, com uma arma branca, "por motivos fúteis" relacionados com a alimentação de canídeos.Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram ao final da tarde de quarta-feira, estando suspeito indiciado de homicídio qualificado, na forma tentada.Segundo a PJ, a vítima é "um amigo e colaborador" do suspeito.O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das respetivas medidas de coação.