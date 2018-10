Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de tentativa de homicídio em Águeda

Caso aconteceu em julho, na sequência de desavenças familiares.

15:18

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 61 anos, suspeito de tentativa de homicídio.



Fonte da PJ disse à agência Lusa que os factos, ocorridos em julho, na zona de Águeda, surgiram na sequência de desavenças familiares.



"A vítima da tentativa de homicídio é um homem que faz parte do meio familiar mais alargado do detido", acrescentou a mesma fonte.



Em comunicado, a PJ esclarece que aquando da detenção e na sequência de busca realizada ao domicílio do suspeito, foram apreendidas uma pistola de calibre 6.35 milímetros e duas caçadeiras de calibre 12, bem como diversas munições para os dois tipos de arma.