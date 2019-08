Detido suspeito de tentativa de homicídio por agredir vizinhos com enxada em Fafe

Um homem de 71 anos foi detido por ser suspeito de homicídio tentado e ofensas à integridade física com uma enxada, devido a conflitos com vizinhos em Fafe, no distrito de Braga, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, aquela força policial explicou que existem "fortes suspeitas" de que o homem tenha praticado dois crimes, ambos ligados a "conflitos que se arrastam há cerca de 30 anos com dois vizinhos", devido à "utilização de uma levada de água".De acordo com a PJ, na sequência deste diferendo, o suspeito "terá utilizado uma enxada para atingir uma das vítimas na cabeça com a parte metálica e cortante, provocando-lhe ferimentos que obrigaram ao tratamento hospitalar"."Na agressão da outra vítima, utilizou o cabo em madeira da enxada, necessitando a mesma, também, de receber tratamento hospitalar", acrescenta o Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ.