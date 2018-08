Detido suspeito de ter provocado incêndio em moradia na Póvoa de Varzim

Homem pegou fogo a casa devoluta com recurso a um isqueiro.

11:01

Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia Judiciária suspeito de ter pegado fogo a uma moradia devoluta na Póvoa de Varzim. De acordo com comunicado enviado às redações, o suspeito sofre de "num aparente quadro de desequilíbrio mental, consumo de estupefacientes e álcool e frequente conflitualidade".O fogo foi provocado, com recurso a um isqueiro, no dia 30 de julho numa habitação onde o homem já tinha pernoitado. Em causa estará uma discussão com outros ocupantes clandestinos da moradia."[O incêndio foi provocado] após um episódio de tentativa de furto no interior da mesma e discussão com outros indigentes que clandestinamente ocupam a casa e dali o haviam expulsado", lê-se no comunicado.O interior da moradia ficou seriamente destruído e caso os bombeiros não estivessem por perto a destruição seria completa."Para além de afetar consideravelmente a habitação, o incêndio colocou em perigo as habitações confinantes", descrevem as autoridades.