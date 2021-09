Detido suspeito de vaga de assaltos na Quinta do Conde

A GNR de Setúbal deteve, ao início da manhã desta quarta-feira, um homem, entre os 30 e 40 anos.



O detido é suspeito de ser o responsável por uma vaga de furtos a viaturas, residências e estabelecimentos comerciais na Quinta do Conde e deverá ter atuado sozinho.





Este homem estava a ser investigado há vários meses e, após recolha de provas, as autoridades fizeram uma busca domiciliária. Vai ser transportado para o posto da GNR na Quinta do Conde e, amanhã, é presente ao juiz no Tribunal Judicial de Setúbal.Em atualização