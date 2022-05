Detido suspeito de violência física e psicológica sobre o pai, mãe e irmã

A GNR do Porto informou este domingo que deteve, quinta-feira no concelho de Paços de Ferreira, um homem de 29 anos suspeito do crime de violência doméstica sobre o pai, a mãe e a irmã.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR conta que, no âmbito de um processo por violência doméstica, foi possível apurar que "o agressor exercia violência física e psicológica contra o seu pai, a sua mãe e a sua irmã".

O detido foi presente a primeiro interrogatório na sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel.

De acordo com a guarda militar, o suspeito, que ficou com pulseira eletrónica, está proibido de permanecer, frequentar ou de se aproximar da habitação das vítimas ou dos seus locais de trabalho, num raio de 500 metros.

Também está proibido de contactar o pai, a mãe e a irmã, acrescenta a GNR.