A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira o suspeito de ter provocado o incêndio florestal de Baião, que deflagrou na passada quinta-feira, no distrito do Porto.Segundo comunicado, o "fogo terá sido provocado com recurso a chama direta, através de isqueiro, em locais de manchas florestais muito significativas, colocando ainda em perigo aglomerados populacionais e outras infraestruturas, consumindo uma área de cerca de 280 hectares".O homem de 38 anos está desempregado e não tem antecedentes criminais.