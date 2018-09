Detido suspeito de matar homem a tiro na rua em Cascais

Crime aconteceu em São Domingos de Rana, a 10 de setembro.

A Polícia Judiciária anunciou este sábado a detenção de um homem com 21 anos de idade, suspeito de ser o autor do homicídio de António Maria Função, que aconteceu no dia 10 de setembro em São Domingos de Rana no concelho de Cascais.

Segundo o comunicado da PJ, "os factos ocorreram quando o presumível autor e a vítima, um homem de 52 anos, se encontraram de noite na via pública e se desentenderam".

Na sequência dessa desavença, o detido efetuou vários disparos de uma arma de fogo que possuía, os quais atingiram mortalmente a vítima, tendo-se posto em fuga, de seguida.

A Polícia Judiciária, na sequência das diligências efetuadas, recuperou a arma de fogo utilizada na prática do homicídio, bem como outros elementos de relevante suporte probatório.

O suspeito ficou em prisão preventiva.