Detido trio que roubou 150 mil euros a idosa de 93 anos

A Polícia Judiciária deteve dois homens e uma mulher que roubaram 150 mil euros a idosa de 93 anos.



Os suspeitos com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos, cerca das 12h00 do dia 1 de junho entraram na residência da idosa e roubaram mais de 150 mil euros e joias. Parte do montate foi recuperado durante as diligências por parte da PJ.

Os detidos, um deles tatuador e dois outros sem atividade profissional, residem na área urbana do Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar, e possuem antecedentes policiais por crimes contra o património e por tráfico de estupefacientes.

O trio vai ficar em prisão preventiva.