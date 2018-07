Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos após pagarem 10 euros por serviço pirata

PJ de Braga desmantelou esquema ilegal de partilha de internet e televisão por cabo.

Pagavam entre 10 e 20 euros por mês para terem acesso à internet e a canais televisivos por cabo, incluindo temáticos que costumam aumentar o preço do contrato com as operadoras.



O esquema vigorava no Alto Minho há vários meses, mas a Policia Judiciária de Braga desmantelou o grupo que fornecia os acessos low-cost, mas ilegais. E como os compradores sabiam que pagavam um serviço ilegítimo, também foram detidos na ação que se centrou em Viana do Castelo e Ponte de Lima.



No total, os inspetores detiveram 16 pessoas, a quem fizeram buscas domiciliárias: 11 são clientes e confessaram a compra do serviço fraudulento - por isso, o processo-crime foi suspenso. Passaram a testemunhas na investigação; os restantes cinco detidos são os fornecedores dos serviços, que pirateavam o contrato que tinham celebrado com uma das empresas de telecomunicações, chegando mesmo a partilhar o sinal por mais de 50 clientes, nos últimos meses.



Um dos fornecedores tinha cerca de 100 clientes a quem cobrava 10 euros por mês. Ganhou, durante três anos, perto de 36 mil euros.



Os cinco fornecedores do sinal de internet e televisivo são desempregados e estão indicados por burla qualificada nas telecomunicações e burla tributária. Depois de constituídos arguidos, foram libertados e aguardam o desenrolar da investigação. A operação permitiu desmantelar aquela que era considerada a principal rede de ‘cardsharing’ no Minho.